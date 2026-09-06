Skuespilleren Rich Keeble om å takle «impostorsyndromet», håpene sine for handlingen i «Rivals» og utviklingen av sin karakteristiske stemme

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Etter å ha fått roller i «Clair Obscur: Expedition 33», «Lego Batman: Legacy of the Dark Knight» og i live-action-serien «Rivals», er skuespilleren Rich Keeble i ferd med å bli en ubestridelig kraft innen spill- og TV-verdenen. På dette tidspunktet i karrieren hans kunne vi ikke la være å spørre om Keeble (en mann kjent for sine mange stemmer) allerede blir spurt om det man kan kalle en «klassisk Keeble».

«Jeg mener, for å være ærlig, så er Monoco-stemmen ganske særegen, antar jeg,» sa Keeble. «Jeg driver egentlig bare med forskjellige ting… som da jeg gjorde en oppdatering til Xenoblade 2. Og der brukte jeg egentlig bare min vanlige stemme. En slags vanlig stemme, og noen ganger gikk jeg litt tilbake til Monoco-stilen.»

Selv om Keeble har hatt mange store suksesser de siste årene, har han tidligere i intervjuer snakket om impostorsyndrom og angst. Det er noe som plager ham, og som tilsynelatende er en slags skuespillerens forbannelse. «Jeg tror ikke impostorsyndromet noen gang virkelig forsvinner. Og faktisk, jeg mener, en annen ting jeg har vært utrolig heldig som har fått lov til å gjøre, er TV-serien Rivals, som jeg har jobbet ganske mye med, spesielt i sesong to. Og, du vet, det er skuespillere der som Danny Dyer og David Tennant. Og jeg tror til og med de har imposter-syndromet,» forklarte Keeble. «Jeg snakket med Danny Dyer om det, for han er jo en av de mer kjente i den rollebesetningen. Men da han ble med i rollebesetningen, fortalte han meg at han faktisk var ganske nervøs fordi han var bekymret for at folk kanskje ville se på ham som bare en såpeaktør... Tilsynelatende er til og med David Tennant veldig selvkritisk.»

I «Rivals» spiller Keeble en karakter som heter Brian. Han har ennå ikke hatt sin egen store handlingslinje, men det er håp om at han i andre halvdel av sesong 2 vil få noe på gang. «Ville det vært fint om Brian kanskje fikk seg et ligg? Jeg tror ikke det kommer til å skje, though. Det var en scene der han faktisk prøvde seg på noen, men den ble kuttet ut.»

Du kan sjekke ut intervjuet nedenfor for å se hele samtalen vår med Keeble, samt kommentarer om at han kanskje skal starte sin egen komedieserie på nettet igjen.