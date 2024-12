Skuespilleren Sebastian Stan håper at hans karriere følger Robert Pattinsons

HQ

Etter å ha gjort seg bemerket i Twilight og Harry Potter, har Robert Pattinson konsekvent levert fremragende prestasjoner. Pattinson har samarbeidet med kjente regissører som Christopher Nolan, Matt Reeves og Bong Joon-Ho, og det ser ikke ut til at Pattinson kan slutte å vinne, og en annen skuespiller vil veldig gjerne følge i hans fotspor.

I en samtale med Gold Derby snakket Sebastian Stan om hvordan han ønsker at hans karriere skal bli som Pattinsons. "Han har gjort det veldig bra. Han har funnet filmskapere som han virkelig likte ... og han fortsetter å gjøre det," sa han. "I Mickey 17 ... spiller han to karakterer i en stor film ... det er som Leo DiCaprio-nivå ... svært få kan gjøre det i den størrelsesordenen."

Stan selv har hatt litt av en periode i det siste. Med roller i A Different Man og The Apprentice bygger han opp solide prestasjoner slik at han ikke bare er kjent som Bucky Barnes resten av karrieren. Vi får se hvor mange flere roller han trenger under beltet før han oppnår samme tilbedelse som Pattinson.

