Skuespilleren som skal spille Ganondorf i « The Legend of Zelda Movie er avslørt: Han spilte Dwayne Johnson i «Young Rock

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Nyhetene om « The Legend of Zelda Movie har vært svært sparsomme, til tross for at filmen har premiere om mindre enn ett år, den 30. april 2027. Bare to skuespillere er bekreftet: Benjamin Evan Ainsworth som Link og Bo Bragason som prinsesse Zelda, men ifølge NY Times-journalisten Kyle Buchanan vil Ganondorf dukke opp, og rollen skal spilles av den australske skuespilleren Uli Latukefu.

Latukefu, skuespiller og sanger med tongansk bakgrunn – fra en øy i Polynesia – er mest kjent for å ha spilt en ung versjon av Dwayne Johnson i TV-serien «Young Rock», så han har den fysiske utstrålingen som kreves for å spille en så ikonisk og imponerende skurk.

Latukefu, som er 42 år gammel, har også spilt i «Alien: Covenant», «Black Adam», «MaXXXine» og serien «Countdown», men rollen som Ganondorf i «The Legend of Zelda» vil uten tvil bli hans største rolle hittil. Husk at dette ikke er bekreftet eller kunngjort av Nintendo, men det ser ut til å stemme.

Det går også rykter om at Dichen Lachman skal spille Impa (hun ble sett på bilder fra settet, men dette er heller ikke bekreftet). Siden filmen har premiere neste vår, bør Nintendo og Sony snart begynne å gi ut ny informasjon...