Skuespilleren som spiller Monoco i « Clair Obscur: Expedition 33 » er mer enn klar for å komme tilbake i filmatiseringen

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Det er ingen hemmelighet at Hollywood elsker filmatiseringer av videospill for tiden. Uansett om de får gode kritikker eller ikke, tjener mange store videospill like mye på kino i filmversjonen. Vi vet allerede at « Clair Obscur: Expedition 33 » skal bli filmatisert i en eller annen form, men skuespilleren Rich Keeble forventer at det ikke vil være mange av skuespillerne som får beholde rollene sine, bortsett fra Andy Serkis.

Hvis det er noen som har en god sjanse til å gå fra spill til film, virker det som om Keebles ansiktsløse karakter Monoco bare kan bli stemmelagt av ham. I et nylig intervju med Gamereactor sa Keeble at han definitivt er klar for en retur som Monoco.

«Jeg er klar for å gjøre hva som helst som har med Monoco å gjøre,» sa Keeble. «Enten det er et spill med Gale [fra Baldur's Gate III] eller Expedition-filmen. Jeg har faktisk sagt på noen paneler at jeg synes folk bør boikotte den filmen, med mindre jeg får lov til å gi stemme til Monoco.»

Keeble forventer at rollelisten vil bli fylt opp med andre skuespillere til filmen, men vi tror det absolutt er en sjanse hvis folk støtter ideen om at den opprinnelige rollelisten, eller i det minste noen av dem, kommer tilbake. «La oss sette i gang denne boikotten. Du vet, han kommer til å bli mocap eller CGI, ikke sant, Monoco? Bare få denne stemmen med, vær så snill. Du vet, ikke gi den til Jack Black, gi den til meg. Vær så snill,» spøkte Keeble.

La oss håpe at når det tas flere skritt mot å lage Clair Obscur-filmen, får den opprinnelige rollebesetningen den oppmerksomheten de fortjener. Uten dem får vi tross alt ikke de prestasjonene som hjalp oss med å forelske oss i et av spillene fra 2020-tallet.