Skuespilleren som spiller Wolverine i Marvel-filmene studerte rabiate hunder for å fremstille en mer vill Logan

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Wolverine-stjernen Liam McIntyre satset alt på sin tolkning av Logan i Marvels Wolverine, så mye at han studerte rabiate hunder for å bli en mer vill versjon av Logan, og presset seg selv til steder han ikke hadde vært siden dramaskolen for å skape den beste versjonen han kunne av karakteren.

«[Det] krevde mye av meg følelsesmessig og dramatisk og presset meg til steder jeg aldri hadde vært før,» sa McIntyre til Entertainment Weekly i et nylig intervju. Dette refererer hovedsakelig til at han forsøkte å gjenskape den berserk-versjonen av Logan, der han blir mer Wolverine enn mannen bak masken. I jakten på den versjonen av karakteren prøvde han å finne videoer av rabiate hunder.

«For det første var det veldig vanskelig å finne, noe som sannsynligvis var til det beste», forklarte McIntyre, og la til at han ikke bare måtte studere syke dyr, men også være «modig på måter jeg kanskje ikke hadde vært som skuespiller på akkurat den måten på en stund.»

Da han virkelig ga alt for rollen sin, husker han at teamet syntes det var «skremmende», noe han i utgangspunktet var stolt av, og som fikk ham til å innse at de som jobbet med spillet sammen med ham støttet ham. «De er et så godt team at man føler seg trygg. De vil hjelpe meg hvis det ikke kommer til å fungere. De vil si ifra. De vil ikke bare la det skje. Så jeg fikk ta noen virkelig store sjanser med karakteren min som et resultat av at jeg kunne stole så mye på dem,» sa McIntyre.

Vi får se McIntyres prestasjon i sin helhet når Marvels Wolverine lanseres 15. september til PS5.