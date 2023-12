Skuespilleren Tom Wilkinson er død

HQ

Den britiske skuespilleren Tom Wilkinson, kjent for blant annet Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Batman Begins og Hotel Marigold, døde i sitt hjem. Dette ifølge en uttalelse fra hans agent.

Helt siden debuten på midten av 70-tallet har Wilkinson rukket å spille i både filmer og TV-serier. Han fikk sitt store gjennombrudd i den folkekjære komedien The Full Monty i 1997 - som også banet vei for flere roller i blant annet The Period, Shakespeare in Love og In the Bedroom.

Hvilken av Wilkinsons mange roller husker du best?