Skuespilleren Udo Kier er død, 81 år gammel

HQ

I dag våknet vi i Europa til den triste nyheten om at Udo Kier, den berømte tyske skuespilleren som erobret Hollywood med sine uimotståelige blå øyne, døde i sitt hjem i Los Angeles i en alder av 81 år, opplyser hans partner, kunstneren Delbert McBride, til Variety.

Udo Kier (født Udo Kierspe i 1944 i Köln, Tyskland) begynte sin skuespillerkarriere i ung alder etter å ha flyttet til London da han ble myndig, hvor han senere ble oppdaget av den berømte kunstneren Andy Warlhol, som engasjerte ham til å gjenskape monstermytene om Dracula og Frankenstein i henholdsvis Blood for Dracula (1973) og Flesh for Frankenstein (1974). Dette satte fart i karrieren hans og gjorde ham til en favoritt for noen av tidens mest kjente filmskapere, som Rainer Werner Fassbinder, Gus Van Sant og ikke minst Lars Von Trier, som han ble en slags fetisjskuespiller for, i et samarbeid som varte i flere tiår.

Selv om det meste av karrieren hans har vært innen film og TV, dukket Kier nylig opp i Kojima Productions' videospill OD, i en rolle som ennå ikke er offentliggjort. OD er fortsatt under produksjon, og regissør Hideo Kojimas emosjonelle melding på sosiale medier avklarer ikke om alle opptakene ble filmet med skuespilleren. Kojima og Kier var venner, og den japanske regissøren beskriver ham på følgende måte: "Udo var ikke bare en skuespiller. Han var et ekte ikon i sin tid. Vi har mistet et stort ikon. Det vil aldri finnes en annen som ham."

Måtte han hvile i fred.