Skuespillerinnen June Lockhart går bort 100 år gammel Hun ble den arketypiske TV-moren på 1950- og 1960-tallet.

HQ Vi har nettopp fått nyheten om at June Lockhart, den amerikanske skuespilleren som ble den arketypiske TV-moren på 1950- og 1960-tallet med sine roller i "Lassie" og "Lost in Space", er død i sitt hjem i Santa Monica. Lockhart, som vant en Tony Award og ble nominert til flere Emmy-priser, skapte seg en karriere som bygde bro mellom det klassiske Hollywood og fjernsynets gullalder. Med sin sjarm og humor tok hun seg fra Broadway til verdensrommet, og inspirerte publikum (og til og med fremtidige astronauter) underveis. Familien har bekreftet at hun døde av naturlige årsaker, og hun etterlater seg en arv som er verdsatt gjennom flere tiår med filmhistorie. Rest in peace, June Lockhart.