Skuespillerne fra «Avengers»-filmene skal gjenta sine roller i nye Disney-attraksjoner, blant annet Jeremy Renner og Robert Downey Jr.

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Disney California Adventure, den andre parken i det opprinnelige Disneyland Resort, får to nye Marvel-attraksjoner i 2028, der mange klassiske Marvel-helter vender tilbake til sine roller. Som det ble avslørt på D23 denne helgen, vil «Avengers Infinity Defense» – som blir den nye hovedattraksjonen fra Marvel på anlegget i California – by på opptredener av Robert Downey Jr. som Iron Man, Chris Hemsworth som Thor, Anthony Mackie som Captain America og Jeremy Renner som Hawkeye under turen.

Det er spesielt interessant når det gjelder Renner, siden han (så vidt vi vet) ikke er med i rollelisten til de to nye Avengers-filmene, «Doomsday» og «Secret Wars», så dette blir hans første opptreden for Marvel siden «Hawkeye» (2021).

Og Iman Vellani, som spiller Ms. Marvel, vil også dukke opp i forshowet til attraksjonen, som handler om en kamp mot kong Thanos i Asgard, Wakanda og New York City. Den andre, mindre attraksjonen som åpner i California, kalt Stark Flight Lab, vil også ha med Downey Jr. og Mackie, samt Brie Larson som Captain Marvel.

Nye attraksjoner ved Disneyland Resort i California

Begge attraksjonene åpner i 2028. Senere vil anlegget i California få en utvidelse av Tomorrowland-området i den opprinnelige Disneyland Park med «nye attraksjoner og åpne områder», en «Coco»-båtattraksjon i Disney California Adventure, og mye senere en ny «Avatar»-båtattraksjon, som er utsatt for å prioritere de nye Tomorrowland-utvidelsene...