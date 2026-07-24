Skuespillerne fra «Star Wars: The Clone Wars» og «The Bad Batch» er tilbake i stemmeskuespillerbesetningen til «Zero Company
Matt Lantern er tilbake som Anakin Skywalker, og Dee Bradley Baker spiller rollen som Trick.
Stemmeskuespillerne til « Star Wars Zero Company er nå offentliggjort, og for å få denne «Clone Wars»-historien til å føles litt mer hjemme i det større universet, vil vi få noen gjesteopptredener fra stjerner fra den animerte «Clone Wars»-serien og spin-off-serien «The Bad Batch».
Som bekreftet i en pressemelding fra Bit Reactor, er Zero Company-agentene samt en større gruppe gjesteopptredener nå offentliggjort. Det påpekes at dette kun omfatter en del av den totale rollebesetningen, så kanskje kan vi forvente enda flere overraskelser underveis. Rollebesetningen som er offentliggjort så langt, kan sees nedenfor:
Zero Company-agenter:
- Kaptein Hawks: Jonathan Freeman (M) / Erica Luttrell (K)
- Trick: Dee Bradley Baker
- Kabb Uppercut: JB Blanc
- Jae Mordant: Judy Alice Lee
- Tel-Rea «Tel» Vokoss: Nicole Rainteau
- Cly Kullervo: Alex McKenna
- Luco Bronc: Jason Spisak
Rollebesetning og gjesteopptredener:
- Bennic Halloren: Leo Howard
- Runa Blask: Vic Michaelis
- Neesh Renark: Jim Pirri
- M-3VO, «Meevo»: DC Douglas
- Anakin Skywalker: Matt Lanter
- Gorga: Kevin Michael Richardson
- Fathom: Rekha Sharma
- Typhon: Hunter Smith
- Visser: Dylan Kenin
Vi visste allerede fra en nylig utgitt trailer at Anakin Skywalker skulle dukke opp i spillet, men det er hyggelig å se Matt Lanter tilbake i rollen. Dee Bradley Baker ble kjent gjennom en rekke legendariske stemmeroller, men han hadde den største rollelisten da han spilte alle klonene i Star Wars: The Clone Wars. Medlemmer av rollebesetningen, sammen med spillets utviklere, vil være til stede på San Diego Comic-Con denne lørdagen, så hold øynene åpne for flere nyheter.