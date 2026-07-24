Skuespillerne fra «Star Wars: The Clone Wars» og «The Bad Batch» er tilbake i stemmeskuespillerbesetningen til «Zero Company

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Stemmeskuespillerne til « Star Wars Zero Company er nå offentliggjort, og for å få denne «Clone Wars»-historien til å føles litt mer hjemme i det større universet, vil vi få noen gjesteopptredener fra stjerner fra den animerte «Clone Wars»-serien og spin-off-serien «The Bad Batch».

Som bekreftet i en pressemelding fra Bit Reactor, er Zero Company-agentene samt en større gruppe gjesteopptredener nå offentliggjort. Det påpekes at dette kun omfatter en del av den totale rollebesetningen, så kanskje kan vi forvente enda flere overraskelser underveis. Rollebesetningen som er offentliggjort så langt, kan sees nedenfor:

Zero Company-agenter:





Kaptein Hawks: Jonathan Freeman (M) / Erica Luttrell (K)



Trick: Dee Bradley Baker



Kabb Uppercut: JB Blanc



Jae Mordant: Judy Alice Lee



Tel-Rea «Tel» Vokoss: Nicole Rainteau



Cly Kullervo: Alex McKenna



Luco Bronc: Jason Spisak



Rollebesetning og gjesteopptredener:





Bennic Halloren: Leo Howard



Runa Blask: Vic Michaelis



Neesh Renark: Jim Pirri



M-3VO, «Meevo»: DC Douglas



Anakin Skywalker: Matt Lanter



Gorga: Kevin Michael Richardson



Fathom: Rekha Sharma



Typhon: Hunter Smith



Visser: Dylan Kenin



Vi visste allerede fra en nylig utgitt trailer at Anakin Skywalker skulle dukke opp i spillet, men det er hyggelig å se Matt Lanter tilbake i rollen. Dee Bradley Baker ble kjent gjennom en rekke legendariske stemmeroller, men han hadde den største rollelisten da han spilte alle klonene i Star Wars: The Clone Wars. Medlemmer av rollebesetningen, sammen med spillets utviklere, vil være til stede på San Diego Comic-Con denne lørdagen, så hold øynene åpne for flere nyheter.