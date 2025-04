Skuespillerne i The Wheel of Time har fortsatt håp om at fantasyserien får en fjerde sesong

HQ

Den tredje sesongen av The Wheel of Time er over, og fansen begynner nå å lure på hva som blir det neste for fantasy-sagaen som har mange flere bøker og kildemateriale å tilpasse. For øyeblikket er fremtiden til showet i tvil, ettersom det ikke er noe ord fra Prime Video at det kommer tilbake for en fjerde sesong, noe som til og med rollebesetningen er i mørket om for øyeblikket.

Dette ble nylig bekreftet av Daniel Henney (Lan Mandragoran) og Josha Stradowski (Rand al'Thor) i et intervju med TechRadar, hvor de bemerker at de ennå ikke har hørt noe om en fjerde sesong.

Henney uttalte: "Vi vet ikke så mye. Sesong tre er noe vi er utrolig stolte av. Når jeg ser tilbake på den, kunne jeg ikke vært mer fornøyd med hvordan den ble. Jeg er sikker på at Josha vil være enig i at dette er The Wheel of Time som vi satte oss fore å lage."

fortsatte Stradowski: "Ja, vi er sikre på [at en fjerde sesong vil få grønt lys]. Da jeg leste bokserien, var det ikke før bok fire [The Shadow Rising, som sesong tre er basert på] at jeg tenkte 'Wow, ok, nå forstår jeg hvorfor så mange eksemplarer har blitt solgt'. Jeg føler at det var i sesong tre vi fant formen vår, så vi krysser alle fingrene."

Er du av samme oppfatning som Henney og Stradowski og ivrig etter mer The Wheel of Time?