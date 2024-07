Skuespillerne som hatet rollene sine

HQ

George Clooney kunne ikke fordra Batman & Robin

Det er veldig, veldig få tolkninger av kjente og kjære karakterer gjennom filmhistorien som er mer feil eller blitt ledd mer av enn da gamle Clooney tok på seg rollen som Batman i Schumachers ultra-morsomme hån av verdens største detektiv fra 1997. Clooney hatet å ha på seg drakten under innspillingen, syntes manuset var skammelig dårlig, og var i årevis fast bestemt på at han ødela Batman for alltid. "La meg bare si at jeg faktisk trodde jeg hadde ødelagt franchisen helt til noen andre tok den tilbake mange år senere og endret den."

Ben Affleck angrer på Daredevil

Affleck takket ja til rollen som Marvels blinde borgerverner kun fordi barndomsvennen og tegneseriefantasten Kevin Smith sa at han ville kjøre over ham med varebilen sin hvis han ikke gjorde det, og som vi alle vet, ble dette klissete rotet til en av tidenes dårligste tegneseriefilmatiseringer. Ben har ved flere anledninger uttrykt anger over at han i det hele tatt takket ja til rollen, og har også sagt følgende om selve filmen: "Jeg hater Daredevil så mye."

Matt Damon avskydde The Bourne Ultimatum

Dette er en annonse:

Like tidløst ikonisk som den første filmen i denne elskede oppfølgeren er, like problematisk er den tredje filmen i serien, i hvert fall hvis du spør hovedrolleinnehaveren Matt Damon, som avskyr denne filmen og hatet å jobbe med Tony Gilroys manus. "Jeg klandrer ikke Tony Gilroy for å ha tatt en båtlast med penger og levert det han leverte inn. Men det var uleselig. Dette er slutten på karrieren. Det er forferdelig. Det er virkelig pinlig. Han tok pengene sine og gikk."

Sally Field hatet The Amazing Spiderman

Dette er en annonse:

Erfarne, prisbelønte Sally Field takket ja til rollen som tante May i The Amazing Spider-Man utelukkende for den saftige lønnens skyld, noe hun har forbannet i flere intervjuer i det siste. "Det er veldig vanskelig å finne en tredimensjonal karakter i den, og man jobber så mye man kan, men man kan ikke putte tre kilo dritt i en femkilos pose."

Emilia Clarke var ikke fan av Terminator Genisys

Dette var en utrolig meningsløs film, men den var basert på en ganske god idé. Ikke overraskende hadde de aller fleste skuespillerne det veldig kjedelig på jobb i løpet av de 16 ukene innspillingen skal ha tatt, og hovedrolleinnehaver Emilia Clarke har ved flere anledninger sagt at hun takket gudene for at den floppa, slik at hun slapp å komme tilbake for å lage oppfølgerne som opprinnelig var planlagt. "Alan Taylor ble spist og tygget opp på Terminator. Han var ikke den regissøren jeg husket. Han hadde det ikke gøy. Ingen hadde det gøy."

Daniel Craig hatet å jobbe med Skyfall

Da det var på tide for Craig å gjenta rollen som agent 007 for tredje gang i Skyfall, var skuespilleren allerede dødelig lei av selve rollen. I flere intervjuer etter innspillingen fortalte han filmpressen at han heller ville "skjære over håndleddene" enn å spille James Bond igjen, noe han (i henhold til den signerte kontrakten) gjorde uansett. "Jeg vil heller knuse dette glasset og skjære opp håndleddene mine enn å spille i en ny Bond-film, beklager. Det beste skuespillet er når du ikke er opptatt av overflaten. Og Bond er det motsatte av det."

Robert Pattinson kan ikke fordra Twilight

Vår nåværende Batman slo som kjent gjennom (høyt, stort, bredt) i rollen som den ekstremt gammeldagse vampyren Edward i Twilight-filmene, noe han sier han angrer på i dag. I et intervju med det britiske filmmagasinet Empire sa han dette om rollen sin: "Jo mer jeg leste manuset, jo mer hatet jeg denne fyren, så det var slik jeg spilte ham, som en manisk-depressiv som hater seg selv. I tillegg er han en 108 år gammel jomfru, så han har åpenbart noen problemer der."

Colin Farrell hadde problemer med Miami Vice

Da Michael Mann vendte tilbake til sine hardkokte politimenn Crocket & Tubbs i 2006, gjorde han det med bravur og leverte en mørk og herlig hardkokt politithriller full av atmosfære, men hovedrolleinnehaver Farrell hadde problemer med manuset under innspillingen og har i ettertid sagt at han ikke liker hvordan filmen ble. "Jeg likte den ikke så godt. Jeg syntes det var mer stil enn substans."

Channing Tatum avskyr G.I. Joe: Rise of Cobra

Den superhunky hunkabunka-kongen Tatum, som har danset seg inn i alle de oppstemte kvinnehjertene med Soderbergs stripteasefilm Magic Mike, har laget et par filmer som han i ettertid virkelig ikke kan fordra. En av disse er Rise of Cobra fra 2009. I et høyt profilert intervju i 2020 sa Tatum at han virkelig "hater" filmen. "Jeg hater den filmen, for faen. Jeg ble presset til å gjøre den. Manuset var ikke noe bra."