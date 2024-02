Skull and Bones: 12 tips og triks til hvordan du blir havets mest beryktede pirat

HQ

Skull and Bones har ankommet for fullt etter tre dager med såkalt Early Access for alle som har sikret seg en av de dyrere premiumutgavene av spillet. Enten du nettopp har satt seil i Ubisofts flerspillereventyr eller begynte for noen dager siden, har vi tatt med oss erfaringene fra den åpne betaversjonen og de siste dagene og samlet noen tips og triks som hjelper deg med å bli den mest fryktinngytende og beryktede piraten i Det indiske hav.

Beryktelse er viktigere enn bytte

Når du begynner på Skull and Bones, kan du bli tilbøyelig til å tro at det å tjene sølv og samle ressurser er like viktig som å fullføre kontrakter og oppgaver og senke skip for å heve Infamy -nivået ditt. Det er ikke tilfelle. Du vil tjene mer sølv enn du noensinne kan bruke og samle så mange ressurser ved å gjøre alle de andre aktivitetene som Skull and Bones tilbyr. Infamy er derimot den viktigste levelling-mekanismen, noe som betyr at du bare vil kunne låse opp visse tegninger, få tilgang til visse nye oppdrag og muligheter, og generelt utvikle deg til du blir mer beryktet. Fullfør kontrakter, senk skip, skaff deg et navn, så vil alt annet falle på plass.

HQ

Dette er en annonse:

La vinden vise vei

Skull and Bones gjør en elendig jobb med å forklare mange av de mer intrikate og sentrale elementene, og det er utvilsomt derfor du ikke vet hvordan du skal utnytte vinden på riktig måte. Ja, vinden påvirker hvordan skipet ditt beveger seg, og da snakker jeg ikke bare om når du blir pisket rundt av et stormfullt hav. Nederst til høyre på HUD-en din ser du en liten pil på skipets fartsmåler, som viser vindretningen. Hvis vinden kommer rett mot deg, beveger du deg saktere, så juster seilingsvinkelen og fortsett å rulle med full fart i stedet for å traske av gårde i halv fart.

Ikke løp etter tegninger

Når du skal utstyre og forbedre skipet ditt, vil du legge merke til at mange våpen og oppgraderinger (til og med selve skipet) er nedtonet til du har funnet den riktige tegningen. Skull and Bones vil oppfordre deg til å dra til en bestemt kai i verden for å finne akkurat den tegningen. Ikke bry deg om det. Det er en tidkrevende oppgave for ubetydelige forbedringer. Det er bedre at du fortsetter å jobbe deg gjennom kontrakter, utforsker kartet underveis og finner ulike kaier fulle av NPC-leverandører.

Legg til i alle havner du finner

For å følge opp det forrige punktet: Når du finner en ny havn, må du faktisk legge til ved den. Ikke seil forbi før du har kjent sanden knase under støvlene, ellers får du ikke låst opp havnen som et hurtigreisepunkt. Det kan virke som en enkel ting å gjøre, men du kommer til å legge mer merke til dette når du begynner å utforske den store verden, og avstandene mellom landmassene noen ganger er over 10 000 enheter!

Dette er en annonse:

Bruk skipet slik det er ment å brukes

Når du bygger et nytt skip, må du bruke det slik det skal brukes. Igjen, det kan virke dumt å påpeke det, men hvis du bygger et tankskip med mye panser, vil du ikke kunne jakte på og sprenge motstanderskip i fillebiter. Hvis du bygger et skip som utmerker seg med mannskapsangrep, vil det heller ikke være spesielt godt til å ramme andre skip. Utnytt styrkene dine og beskytt svakhetene dine ved å nekte å eksponere dem.

Ikke overdriv

Du kommer til å oppleve perioder der du synes at spillet er altfor enkelt. Ingen skip truer deg, du kan reise rundt og sprenge alt og alle i fillebiter. Dette vil utvilsomt gi deg en viss selvtillit, og du kan være tilbøyelig til å tro at du bare kan ta et skip som er på et høyere nivå enn deg. Da tar du grundig feil. Det er en grunn til at skip har et visst nivå, så hvis du har tenkt å utfordre et skip som har en større mast enn deg (hvis du skjønner hva jeg mener), bør du være forsiktig og trekke deg tilbake hvis du er i knipe. Et overgitt slag er bedre enn et sunket skip.

Skipets størrelse er ikke alt...

Apropos mastestørrelse: Et større skip er ikke nødvendigvis et bedre skip. Noen skip er ment å være mindre, slik at de kan suse inn og ut av kampene og bruke manøvreringsevnen sin til å utkonkurrere motstanderne. Hvis du ikke tror meg, kan du jo bare prøve deg mot det lille piratskipet du har sett seile rundt, og se hvordan det kan sette deg på ræva med et raskt ett-to slag.

... Men sørg for å oppgradere til et nytt skip når du har muligheten.

Når det er sagt, er det absolutt verdt å gjøre det når du har ressurser og tegninger til å låse opp en større skipsklasse. Du vil kunne utstyre et større skip med flere våpenalternativer, du vil kunne reise raskere, du vil kunne lagre mer bytte, og du vil generelt sett kunne nå et høyere skipsnivå. Det er fordeler ved å være en større fisk i havet, men ikke forvent at alle småfisk du møter, er mat som er lett å sluke. Men nå holder det med fiskevitsene...

Fokuser på roret så tidlig som mulig

Så snart du låser opp Helm etter å ha rangert Infamy noen ganger, bør du bruke smuglersystemet som en av de viktigste kildene til kontrakter fremover. Hvorfor det? Fordi når du blir en Kingpin og sluttspillaktivitetene virkelig dukker opp, trenger du mange av de Helm -spesifikke valutaene for å komme videre. Hvis du allerede har brukt mange timer på å fullføre disse kontraktene, har du et stort forsprang, ikke bare når det gjelder å gjøre fremtidige Helm oppgaver enklere, men også når det gjelder å få tak i tegninger til skipsdeler og våpen av høy kvalitet.

Plyndre, plyndre, plyndre

I tillegg til å delta i verdensbegivenheter og utrolig krevende aktiviteter i slutten av spillet for å få tak i de beste ressursene og gjenstandene, er en av de enkleste måtene å få bedre bytte på å plyndre bosetninger. Ja, de store fortene gir massevis av byttedyr, men de vil også slå deg rett i trynet og få deg til å løpe gråtende hjem. Noen av de mindre bosetningene og fortene på lavere nivå gir også kvalitetsutstyr, og de fleste av dem kan du plyndre på egen hånd, noe som gjør dem ideelle til å farme etter ressurser.

Oppgrader verktøyene dine

Du vil nok fort gå lei av å høste malm, frukt, tre, fibre og plyndre skipsvrak, men dette systemet er en enkel og rask måte å skaffe seg råvarer på. Det blir enda enklere og raskere når du oppgraderer redskapene dine, for det betyr at hver handling du utfører i høstingsminispillet gir mer ressurser, så bruk litt av det hardt opptjente byttet ditt og invester i fremtiden.

Vis ingen nåde for enkel Infamy

Hvis du er ute etter å stige raskt i rang på Infamy, er en av de beste måtene å tjene penger på Infamy, i tillegg til å følge hovedoppdragene som belønner enorme mengder Infamy, å dra ut på åpent hav og senke ethvert skip du setter kikkerten din på. Ikke bare får du massevis av bytte som du kan selge for sølv og ressurser til å oppgradere skipet ditt, men du kan også få hundrevis av Infamy bare ved å sende et par forskjellige skip ned til Davy Jones' skap. Det er enkelt, raskt, givende og sannsynligvis den morsomste aktiviteten du kan drive med på Skull and Bones.