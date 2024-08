Skull and Bones PvP-modus blir forsinket

HQ

Ubisoft avslørte planer om å bringe en dedikert PvP-modus til Skull and Bones tilbake under Ubisoft Forward i juni, hvor det ble kunngjort at modusen ville komme til spillet i den tredje sesongen med innhold, men det vil ikke lenger være tilfelle.

I et innlegg på X bekrefter Ubisoft at modusen blir forsinket slik at ekstra innsats og arbeid kan legges inn i den for å takle identifiserte muligheter for å forbedre seg. Det er ingen utgivelsesdato eller vindu for når modusen kan slippes med denne forsinkelsen i tankene.

"Vi har testet PvP-spillmodusen grundig internt og med våre innsidere. Vi har fått gode tilbakemeldinger og har identifisert flere muligheter til å forbedre oss ytterligere. Fordi kvaliteten på opplevelsen er avgjørende for oss, har vi tatt beslutningen om å utsette lanseringen av 5v5 PvP-modus."

Forvent mer informasjon om modusen i løpet av de kommende dagene som en del av et Letter from the Producer.