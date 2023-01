Skull and Bones ser pent, men rotete, ut i 30 minutter med gameplay

HQ

Siden Skull and Bones ble annonsert "bare" fire år etter Assassin's Creed IV: Black Flag vekket spillet interessen hos mange som likte sistnevntes skipskamper. Dessverre droppet det av radaren for flere av oss da de første gameplayvideoene indikerte et stort fokus på ressurssamling og Ubisofts tradisjonelle "sjekkeliste"-filosofi, noe som vel er en av grunnene til seks utsettelser. Da den forrige kom fikk vi samtidig vite at en ny gameplaypresentasjon ville deles like før folk tok helg, og nå er den her.

I denne over 30 minutter lange videoen viser utviklerne hvor mye penere (utenom fælt mye tekst og informasjon på skjermen som forhåpentligvis kan fjernes= Skull and Bones ser ut i disse dager, samtidig som de forteller mer om hvordan historien serveres i spillet, ulike ting man kan finne på, noen av måtene skip kan tilpasses på og mye mer.