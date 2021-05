Skull & Bones kommer tidligst sommeren 2022

Du ser på Annonser

For ett år siden fortalte Ubisoft at sjørøver-spillet Skull & Bones atter en gang måtte utsettes, og dermed ikke lanseres før april 2021 som planlagt. Da forventet nok de fleste at vi i alle fall skulle få se det før det neste finansåret var over neste april, men det blir heller ikke tilfellet.

I dagens investormøte måtte det franske selskapet atter en gang fortelle at Skull & Bones har blitt utsatt igjen, så planen er nå å slippe det en gang mellom april 2022 og 31. mars 2023. Det de ikke har fortalt er at spillet vil se ganske annerledes ut neste gang vi ser det, for en av grunnene til at prosjektet skiftet leder er at det grunnleggende konseptet har blitt endret bektraktelig. Hvordan skal Ubisoft få avsløre selv.