Skull & Bones utsettes enda en gang

Sammenligningene med Assassin's Creed IV: Black Flag kom med en gang piratspillet Skull & Bones ble avduket. Dessverre for Ubisoft var sammenligningene såpass klare at folk begynte å spørre hva som var poenget når det virket å bare være den samme sjøslagdelen. Dette førte etter hvert til at spillet endret retning og fikk høyere ambisjoner, noe som selvsagt førte til mange utsettelser. I fjor forsvant det helt fra radaren etter å ha blitt utsatt til finansåret som avsluttes den 31. mars 2021. De fleste ante vel at ting ikke var blitt bedre da finansrapporten fra Ubisoft i februar ikke nevnte det heller, og nå har vi fått en bekreftelse på det de fleste vel ante.

Ubisoft kan nemlig bekrefte at Skull & Bones har blitt utsatt enda en gang ved å fortsatt fastslå at de eneste annonserte AAA-spillene som vil lanseres før neste april er Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs: Legion, Rainbow Six: Quarantine og Gods & Monsters. Dermed får vi bare mase på Ubisoft for å høre om dette er et av spillene som ble kansellert etter bråket rundt Ghost Recon: Breakpoint eller om det faktisk vil se dagens lys en gang i fremtiden.