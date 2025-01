Skull & Co. presenterer nytt Nintendo Switch 2-tilbehør

HQ

Skull & Co. har nettopp avslørt i et innlegg på sosiale medier deres nyeste tilbehør til den etterlengtede Switch 2: NeoGrip. Dette nye tilskuddet lover å forbedre din håndholdte opplevelse med et sikrere grep, men det som virkelig er interessant er at bildene av produktet ser ut til å vise et glimt av den uannonserte maskinvaren. Skull & Co. har også antydet at det vil komme mer tilbehør, og oppfordrer fansen til å holde seg oppdatert for flere oppdateringer. Denne avsløringen legger til den voksende listen over selskaper, inkludert DBrand og Genki, som erter sine egne produkter for den nye konsollen.

Hva synes du om NeoGrip-tilbehøret til Switch 2?