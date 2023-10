HQ

Hvordan ble Kong den sinte kjempeapen? Hvordan skjedde det, hva er hans opprinnelse og bakgrunn? Dette er spørsmål som jeg personlig aldri i mitt liv har hørt noen stille. Det er en stor ape. Som blir fanget og deretter fortryllet av en miniatyrkvinne som han bærer med seg opp på et høyt hustak. Det føles latterlig å måtte forklare hvor "sinnet" hans kommer fra, men det er likevel det beste, eller minst dårlige, med denne forferdelige lisensperversjonen.

King Kongs foreldre ble nådeløst myrdet av en spesielt ondskapsfull, lilla skrekkøgle. Etterlatt alene satt den våte, unge, uvitende primaten under en busk og lurte på hva han skulle gjøre med sitt meningsløse liv? Før busken rakk å bli skremt av den ufullstendig ubrukelige, bugbefengte spillmotoren, bestemte Kong seg for at den eneste veien videre var å hevne faren og moren sin. Terrorøglene må dø. Alle sammen. Alle må dø. Hvordan? De må bankes i hodet med et typisk "Hulk Smash", gang på gang på gang på gang på gang på gang. Det finnes ingen annen måte, og det finnes ingen annen fremtid for filmverdenens mest fryktede bananskreller.

Skull Island: Rise of Kong Det er et syn å se på. Denne typen slappe, late, dårlig utviklede lisensspill druknet i feil og dårlig spillmekanikk flommet over hyllene for 20 år siden, men ikke på langt nær like mye i dag. Mange husker Superman 64, Robocop: The Game, Rambo: The Game, Fight Club, Transformers: The Game, Iron Man eller hvorfor ikke det direkte elendige spillet basert på Catwoman? Søppel, alt sammen. Mega søppel. Og GameMill Entertainments nyutgitte King Kong-historie passer best inn i dette selskapet, for den er virkelig forferdelig. Utrolig dårlig.

Skull Island ser i utgangspunktet ut som om det er fra PlayStation 3-tiden. En flat, detaljfattig og stygg øyverden druknet i teksturproblemer og den styggeste lyssettingen siden Peter Jacksons King Kong: The Official Game Of The Movie. Du tar på deg rollen som Kong, hvis eneste oppgave er å komme deg fra punkt A til punkt B, navigere gjennom fem nivåer og drepe alle øgler du ser på veien. Rent spillmekanisk handler det om å hamre på den samme knappen i omtrent fire timer før elendigheten er over, og den eneste utfordringen som finnes her er å prøve å nå slutten uten å slette lagringsfilen eller falle ned i et teksturhull, der du deretter sitter fast (automatisk lagret og greit).

Mengden bugs jeg støtte på i løpet av mine fire timer med dette elendige spillet er ikke noe å fnyse av, eller spøke med. Å falle gjennom bakketeksturen eller møte 1200 ansiktsløse sivile i Cyberpunk 2077 føles som en bryllupsreise sammenlignet med dette, der Kong og fiendene hans flimrer rundt som om de var fanget i en slags glitch-simulator. Ved flere anledninger har jeg måttet starte konsollen jeg har brukt på nytt, lagringsfilen min har blitt slettet og "ferdighetene" jeg har oppgradert i det usedvanlig meningsløse ferdighetstreet har blitt tømt. Det er fjell på Skull Island som svever 30 cm over bakken, det er busker som er plassert oppå andre busker, og det er mange teksturer som ikke lastes inn i det hele tatt, i tillegg til alle de andre problemene som finnes i Skull Island: Rise of Kong.

Dessuten er det fryktelig, utrolig, ulidelig kjedelig å hoppe sammen med Kong, og de ensidige angrepene hans er så fantasiløst meningsløse at det føles som ren tortur å måtte tilbringe en halv lørdag med ham. De fem nivåene er store og inneholder alle sjefer, som sikkert ville vært utfordrende hvis det ikke var for at tre av dem satt fast i bakketeksturen og bare flimret mens jeg spilte, slik at lille Kong kunne gå rundt og Hulk Smash-hammer dem i ræva.

Grafikken er, som jeg allerede har beskrevet, forferdelig, og da snakker vi ikke bare om tonnevis av bugs og dårlig optimalisering. Designet er enda verre enn alle feilene. Utviklerne Iguana Bee har valgt en slags fet barneprogramstil her, noe som føles veldig rart og ikke har noe med verken King Kong eller filmen Skull Island å gjøre, og på toppen av det hele ser King Kong og hans skrekkens øglefiender omtrent like truende ut som en bamse. Kong er også bitteliten, og skaleringen er så skjev og dårlig utført her at følelsen av å være stor aldri oppstår. Som spiller føler jeg meg snarere som en liten ape.

Det blir ikke bedre av at historiefortellingen er elendig, i likhet med musikken og presentasjonen. Det er rett og slett umulig å finne en eneste del av Skull Island: Rise of Kong som ikke er på grensen til rekord, og derfor ser jeg meg nødt til å dele ut vår aller laveste karakter. Dette er årets desidert dårligste spill, uten noen som helst tvil.