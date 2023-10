Skull Island: Rise of Kong ble laget på bare ett år

HQ

Skull Island: Rise of Kong kan være spillet som slår Ringenes Herre: Gollum som den dårligste tittelen som er utgitt dette kalenderåret. Men selv om det kan være morsomt å le av den utdaterte grafikken, det elendige gameplayet og mye mer, hadde utviklerne tydeligvis knapt tid til å lage det.

I en ny rapport fra The Verge står det at utviklerne hos IguanaBee fikk rundt 12 måneder på seg til å lage Skull Island: Rise of Kong fra bunnen av. "Utviklingsprosessen for dette spillet ble startet i juni i fjor og skulle etter planen avsluttes 2. juni i år. Så ett års utviklingsprosess", sier en utvikler som ønsker å være anonym.

Utgiveren GameMill er visstnok kjent for å kreve kort leveringstid på sine lisensierte spill. Det var veldig vanlig at vi ikke fikk all informasjon om prosjektet, sier en tidligere IguanaBee-utvikler.

I tillegg til planleggingsproblemer var det også problemer med finansieringen, noe som førte til at erfarne medarbeidere måtte gå fordi utgiveren angivelig ikke ga nok penger til prosjektet til å holde på dem. Det hele virker utrolig rotete, og det gjør også spillet som er utgitt.

Har du rukket å spille Skull Island: Rise of Kong?