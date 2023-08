Skull Island: Rise of Kong lanseres i oktober

HQ

Oktober 2023 ser ut til å bli et blodbad når det gjelder nye spillutgivelser. Dette inkluderer titler som Forza Motorsport, Assassin's Creed Mirage, Lords of the Fallen, Sonic Superstars, Marvel's Spider-Man 2, Super Mario Bros. Wonder, Cities Skylines II, Alone in the Dark og Alan Wake 2 - bare for å nevne noen.

Men GameMill Entertainment er tydeligvis ikke redd for konkurranse, og har derfor bestemt seg for å lansere Skull Island: Rise of Kong i løpet av oktober også. I en ny trailer - som du kan se nedenfor - bekreftes det at 17. oktober er dagen du kan hjelpe Kong med å bli konge på Skull Island.