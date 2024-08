Skyblivion bringer The Elder Scrolls IV til litt mer moderne grafikk i ny gameplay

HQ

Mens alles øyne kanskje er rettet mot den gigantiske modifikasjonen Fallout London akkurat nå, har et team på fantasy-siden av Bethesdas titler jobbet med en fullstendig ny versjon av The Elder Scrolls IV: Oblivion inne i The Elder Scrolls V: Skyrim.

Det kan være litt av en oppgave å prøve å spille Oblivion i dag, ettersom spillet er ganske utdatert, men det er her Skyblivion håper å komme inn og introdusere spillere som ikke ville våget å møte grafikk som er godt over 15 år gammel.

I en ny spillvideo viser Skyblivion frem den forbedrede grafikken og to oppdrag. Det første er Fingers of the Mountain, hvor du må hente en trolldomsbok og gi den til en av to rivaliserende trollmenn. Den du ikke gir den til, vil be deg om å stjele boken tilbake.

I det andre oppdraget må du slå deg sammen med to brødre for å forsvare gården deres mot gobliner som angriper den. Hvis begge brødrene overlever, overlever bare én av dem, eller hvis ingen av dem overlever, får du en annen belønning. De er kanskje ikke de mest episke oppdragene i spillet, men de viser hvor annerledes Oblivion ser ut med litt oppdatert grafikk.

