Skyblivion rettferdiggjør sin eksistens med en strålende oppdateringsteaser

I årevis trodde vi at den eneste måten vi ville se en oppdatert versjon av The Elder Scrolls IV: Oblivion ville være gjennom Skyblivion. Fanprosjektet som plasserte hele Cyrodil i The Elder Scrolls V: Skyrim har tatt over et tiår, og ser mer imponerende ut for hver oppdateringsvideo. Men så ga Bethesda ut en remaster av The Elder Scrolls IV: Oblivion.

Det er ikke noe ondt blod mellom mod-teamet og utviklerne av remasteren. Folkene bak Skyblivion har nylig sluppet en ny oppdateringsvideo, som går gjennom den siste delen av utviklingen før lansering, og definerer forskjellene mellom modden og Oblivion Remastered.

Skyblivion er mer en nyinnspilling, som gir oss en ny Oblivion-opplevelse fra grunnen av, mens The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered legger en ny glans over hovedopplevelsen i Oblivion. Skyblivion vil også legge til utklippet innhold fra det opprinnelige spillet, for eksempel den åttende, glemte byen.

Skyblivion lanseres i 2025.