Skybound investerer 91 millioner kroner i dansk utvikler

Kjenner du ikke til Skybound så er det et selskap kjørt av tegneserielegenden Robert Kirkman, og de sitter derfor på mange store IPer, fra The Walking Dead til Invincible. De produserer dessuten selv spill, tegneserier, filmer og tv-serier, og samarbeider også med et hav av utviklere om det samme.

Dette selskapet har nylig funnet et nytt studio å investere i, og samarbeide med, og det er et dansk selskap. Nærmere bestemt er det snakk om 5th Planet Games, som tidligere har utviklet spill om blant annet TinTin og LEGO. Det er blitt bekreftet i en pressemelding sendt til Gamereactor at Skybound investerer 10,5 millioner dollar (91 millioner kroner) i studioet. Ikke bare har studioet nå fått et kapitalinnskudd, men de får også muligheten til å jobbe med Skybounds IPer, og det gjør også at 5th Planet kan skape flere originale spillserier ved å bruke talenter fra hele Norden.

"Vi gleder oss til å samarbeide med en av verdens ledende mastodonter for underholdning. Investeringen lar oss utvikle våre egne IPer, så vel dom den gir oss tilgang til Skybounds massive katalog med historier og universer. Med Skybound er det mulig for oss å lage større, mer omfavnende og empatiske historier, samtidig som vi utforsker nye verdener," sier Henrik Nielsen, styremedlem hos 5th Planet Games.

Hos Skybound er det kun rosende ord til overs for hele den nordiske spillbransjen, og de ser nettopp denne investeringen som en bevegelse inn på dette markedet:

"Norden er en smeltedigel av kreative talenter, spesielt innen videospill. Det er også et av de mest spennende og dynamiske forretningsområdene med forretningsleder i verdensklasse og erfarne investorer som forstå vårt forretningsområde. Vi er glade for å kunne jobbe med 5th Planet Games på reisen for å bli en stor global spillutvikler," sier David Alpert, administrerende direktør hos Skybound Entertainment.

Vi forventer ikke umiddelbart å høre nytt fra 5th Planet Games.