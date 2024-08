Skydance har en film basert på et Sega-spill på gang

Skydance har inngått et samarbeid med Sega for en ny live-action videospilladaptasjon, og det valgte materialet for filmen er ... (trommevirvel takk) Eternal Champions.

For de som ikke er kjent med det, er Eternal Champions et kampspill som ble utgitt i 1993 for den høyt elskede Sega Genesis -konsollen. Selve spillet ble hyllet for sine interessante karakterer, som alle var forutbestemt til å oppnå storhet, men som mislyktes. De blir revet ut av øyeblikkene før deres død opp gjennom historien av Eternal Champion, og kjemper til én gjenstår - kronet til mester - og får en ny sjanse til å gjenopprette balanse og rettferdighet i verden som en helt for menneskeheten.

Filmen skal skrives av Derek Connolly, hjernen bak Jurassic World. Connolly er ikke fremmed for videospillfilmatiseringer, ettersom han tidligere har arbeidet med Detective Pikachu, og har erfaring med actionfilmer, ettersom han også har arbeidet med filmer som Kong: Skull Island.

I tillegg, sammen med et team av Skydance produsenter, henter Sega inn Toru Nakahara, som tidligere har jobbet med Sonic the Hedgehog live-action-adapsjonene for å produsere, så det er trygt å si at Eternal Champions er i gode hender (takk, The Hollywood Reporter).

