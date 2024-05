Skydances Behemoth får sin første spillvisning

De forgjettede landene har blitt offer for en ødeleggende pest, og bare noen få utvalgte overlevende har sluppet unna galskapen. Som en av de få heldige må du kjempe for å overleve i denne nye, fiendtlige verdenen.

Det er opplegget for Skydances Behemoth, et nytt VR-spill som fikk sin første gameplay-trailer i går kveld på PlayStation State of Play. Behemoth lanseres til høsten, og det vil fokusere på fysikkbasert kamp, slik at du kan svinge sverd, økser.

Det er også noen kraftige sjefer å ta ned, så la oss håpe at VR-plattformen får mest mulig ut av denne. Sjekk ut traileren nedenfor: