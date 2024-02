Skylanders- og Crash Bandicoot-studioet opplever massive oppsigelser og nedleggelse av kontoret

HQ

Beklager hvis du håpet på et nytt Crash Bandicoot-, Spyro- eller Skylanders-spill med det første, for det ser ut til at utvikleren bak disse titlene, Toys for Bob, har blitt ribbet. Ifølge en ny rapport fra SF Chronicle har Toys for Bob mistet rundt 80 ansatte.

Andre Activision Blizzard-eide studioer har også mistet noen folk, men Toys for Bob skaper overskrifter her på grunn av rapporten som antyder at studioet har blitt helt nedlagt. Heldigvis legger ikke Toys for Bob ned for godt, men de mister sine fysiske kontorlokaler.

Nok en gang hater vi å måtte rapportere om oppsigelser i bransjen, men det ser ut til at dette er en trend som har kommet for å bli, i hvert fall foreløpig. Forhåpentligvis finner de permitterte hos Toys for Bob et nytt hjem et annet sted snart nok.