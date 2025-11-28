Skyler Gisondo blir med i Shrek 5 som en av Shreks sønner

HQ

Det ble avslørt for lenge siden at Zendaya skulle være med i Shrek 5 som Shrek og Fionas datter, kjent som Felicia. Men alle som kan sin Shrek-historie er klar over at Shrek og Fiona faktisk hadde tre barn, med Fergus og Farkle som de to andre barna.

Siden den kommende animasjonsfilmen vil inneholde en mer voksen, ungdommelig versjon av Felicia, kan vi forvente noe lignende fra Fergus og Farkle, eller har disse to flyttet langt, langt bort? Det viser seg at det bør vi.

Ifølge The Hollywood Reporter er det avslørt at Skyler Gisondo (nylig kjent som Jimmy Olsen i DC-universet) og Marcello Hernandez fra Saturday Night Live blir med på rollelisten som henholdsvis Farkle og Fergus.

Vi vet ikke noe mer om den forsterkede og utvidede rollebesetningen, men det antas at når alt er sagt og gjort, vil det være en stablet A-liste som støtter Mike Myers, Cameron Diaz, Eddie Murphy og Zendaya.