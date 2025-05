Skype er offisielt dødt

HQ

Etter 22 år med å bringe oss nærmere fjerne venner, familiemedlemmer og mer, har Skype offisielt lagt ned. Beslutningen om å legge ned Skype ble kunngjort tidligere i år, og nå er kommunikasjonstjenesten borte for godt.

Hvis du går inn på Skype-nettstedet nå, vil du bli møtt med en melding som avslører at tjenesten faktisk er borte, og at hvis du vil ha en Microsoft-kommunikasjonsmetode, må du logge deg på Teams. Du kan enkelt bytte ut alle kontaktene og opplysningene dine, hvis du vil beholde kontoinnstillingene dine fra Skype.

Mens TeamSpeak og Discord tilbød gamere alternativer til Skype tilbake på 2010-tallet, føltes det som om den virkelige dødsstøtet for tjenesten kom under pandemien, da det til tross for at den tilbød de samme funksjonene som Zoom, Teams og mer, virket det som om alle ignorerte Skype etter at den hadde vært ved vår side i flere tiår.

Med så mange konkurrenter tilgjengelig, både for gamere og de som bruker video- og taleanrop i jobbsammenheng, virket det som om Skype slet med å holde seg flytende. Det unike salgsargumentet var ikke så unikt lenger, og til tross for at det fortsatte, lå de beste årene langt bak da vi nådde 2020-tallet.

