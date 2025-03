Skype legges ned i mai

HQ

Microsoft kjøpte videosamtaleprogramvaren Skype tilbake i 2011 for 8,5 milliarder dollar, noe som var en ganske betydelig sum penger for et teknologiselskap på den tiden. Dette oppkjøpet har vært fruktbart, og det har ført til støtte og vekst for Microsoft Teams, noe som sakte har spist opp Skype og blitt en produktivitetsstift, spesielt under Covid-19-pandemien. Denne dominansen har nådd sin siste fase nå, ettersom Microsoft har avslørt at Skype vil bli lagt ned i mai 2025.

Denne avgjørelsen vil føre til at Skype-brukere blir overført til Microsoft Teams, hvor de vil kunne overføre alle sine kontakter og chatter til tjenesten i en rask handling. I blogginnlegget om kunngjøringen får vi vite at "med Teams har brukerne tilgang til mange av de samme kjernefunksjonene som de bruker i Skype, for eksempel en-til-en-samtaler og gruppesamtaler, meldinger og fildeling. I tillegg tilbyr Teams forbedrede funksjoner som å arrangere møter, administrere kalendere og bygge og bli med i nettsamfunn gratis."

Når det gjelder grunnen til at Skype legges ned, er det en del av et effektiviseringsarbeid som har til hensikt å gjøre Microsofts kommunikasjons- og samarbeidsinitiativer enda tydeligere. Skype vil være aktivt frem til 5. mai og til og med kunne brukes som vanlig, men etter denne datoen vil tjenesten være utilgjengelig, noe som betyr at du må bytte til Teams, eller til og med en konkurrerende tjeneste som Zoom eller Discord for dine videosamtaler.

Jeff Teper, Microsofts president for samarbeidsapplikasjoner og -plattformer, uttalte følgende om saken "Vi forstår også at endringer kan være utfordrende, og vi vil at du skal vite at vi er her for å støtte deg hele veien. Vi gleder oss over de nye mulighetene som Teams bringer med seg, og vi er opptatt av å hjelpe dere med å holde kontakten på nye og meningsfylte måter."

Dette er en annonse:

Er du fortsatt en hyppig Skype-bruker?