Skyrim-bestemoren trekker seg fra å lage spillvideoer

Mens hun for mange år siden ble berømt for å være pensjonist med en forkjærlighet for spill, spesielt The Elder Scrolls V: Skyrim, har nå 88 år gamle Shirley Curry, også kjent som Skyrim Grandma, bestemt seg for å trekke seg fra å lage dataspillinnhold.

I en ny video på YouTube-kanalen sin avslører hun at hun er ferdig med denne typen innholdsproduksjon, og at hun er lei av ansvaret som følger med det å lage innhold.

Curry sier: "Jeg er gammel og jeg er sliten ... og jeg har ikke lyst til å gjøre så mye lenger. Så det det fører til... Jeg kommer ikke til å spille inn spill lenger."

Hun fortsetter: "Det virker som om jeg bruker mesteparten av tiden min på å sitte her inne ved datamaskinen. Og i det siste... Jeg går inn her og ser på datamaskinen og tenker: 'Jeg må lage en video i dag'. Og så rister jeg på hodet av meg selv og sier: "Jeg vil ikke, jeg har ikke lyst til det". Og så snur jeg meg og går ut igjen."

Curry legger til: "Det er ikke morsomt lenger. Jeg er lei av det. Jeg er lei av det, dødslei av det. Så jeg tar en avgjørelse nå - helt, endelig - jeg kommer ikke til å lage flere spillvideoer og laste dem opp."

Slutten på en epoke. Takk for alle minnene Curry, nyt din velfortjente pensjonisttilværelse fra innholdsproduksjon.

