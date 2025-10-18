Skyrim-designer sier at åpne verdener er "nesten en klisjé" i dag

HQ

Selv når vi nærmer oss femten år siden Skyrim først ble lansert, er det femte Elder Scrolls-spillet fortsatt utrolig populært. En som er "evig sjokkert" over at The Elder Scrolls V: Skyrim fortsatt finnes i dagens spillandskap, er Bruce Nesmith, hoveddesigner på det anerkjente rollespillet.

"Et år senere burde et annet spill ha overgått det. Og så to år senere, tre år senere, fem, ti. Det er som 'hva i helvete er det som skjer her?'" sa Nesmith til FRVR i en podcast nylig. "Todd [Howard] ville til og med gå på disse møtene og vise oss informasjon, som jeg ikke kan gi deg detaljene om, om hvor mange som spiller det. Det er som: 'Du tuller med meg?' Seriøst, fortsatt, ti år senere."

Mye av det Nesmith mener holder Skyrim i live i dag, er den åpne verdenen. "Vi har ikke stengt noe ute. Vi prøvde ikke å styre opplevelsen," sier han. "Vi lot det være din opplevelse, det var en spillerdrevet opplevelse. Og det er det veldig, veldig få spill som har mestret, fordi åpen verden nå nesten er en klisjé. 'Å ja, vi har en åpen verden'."

Det er også en viss sjarm med Skyrim som går utover den åpne verdenen. Det er ikke perfekt, men det gjør en god jobb med å få deg til å tro at opplevelsen din er helt unik, som Nesmith sier. Vi får håpe at vi kan få den samme følelsen når The Elder Scrolls VI endelig slippes.