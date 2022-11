Skyrim, Ratchet, og alt annet på PlayStation Plus i november

HQ

I disse dager kan PlayStation Plus Essential-medlemmer skaffe seg Nioh 2, Lego Harry Potter: Collection og og Heavenly Bodies "gratis", men som følge av overgangen til det tredelte systemet venter det enda flere godsaker for de av oss som har mer kostbare medlemskap. Nå skal du få vite hva.

Forrige fredag fikk vi vite at PlayStation 3-utgavene av Ratchet & Clank, Ratchet & Clank 2: Locked & Loaded, Ratchet & Clank: Up Your Arsenal, Ratchet & Clank: Gladiator og Ratchet & Clank: Tools of Destruction blir en del av PlayStation Plus Premium den 15. november. I tillegg til disse kommer denne gjengen: