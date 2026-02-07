Skyrim sjefsdesigner snakker om kanonslutt i forkant av The Elder Scrolls VI

HQ

Skyrim har kanskje hatt en ganske lineær hovedoppdragslinje, siden du må beseire drageapokalypsen før den egentlig kan begynne, men det er en rekke andre store avgjørelser igjen for spilleren å ta om Nords land og de større områdene rundt det. Bruce Nesmith, sjefsdesigner på The Elder Scrolls V: Skyrim og Bethesda-veteran, er kanskje ikke lenger i selskapet, men han kan kaste litt lys over hvordan noen av disse store beslutningene spilte ut.

I et omfattende intervju med PressBoxPR ble Nesmith spurt om vi vil se en kanonisert slutt for The Elder Scrolls V før The Elder Scrolls VI lanseres. "Jeg vet ikke, men hvis jeg skulle våge en gjetning, og dette er bare en ren swag, vil jeg si at de vil la det være udefinert eller la det være som ingen av sidene virkelig vant," sa Nesmith og refererte til Skyrim-borgerkrigens oppdragslinje.

"For visse nivåer av historien ønsker du å tilbakestille ting slik de var, slik at du ikke gjør omfattende endringer," forklarte han. "I de store, storslåtte historiene vil du at de skal gjøre de store endringene. Det er det som er kult og spennende, at verden er dynamisk. Men hvis jeg skriver en historie om tyvenes laug, vil jeg vanligvis legge bort lekene mine. Jeg vil forsikre meg om at den neste som skal lage en tyvenes laug-historie, ikke blir begrenset av det jeg har gjort."

"Hvis jeg skulle gjette, ville jeg si at jeg enten ikke tar for meg det som skjedde i borgerkrigen, eller lar det ligge og sier at det var en borgerkrig, men at den ikke fikk en fullstendig avslutning, eller en slags avspenning, men det er bare min gjetning," avslutter han.

Selv om det ofte går hundrevis av år mellom hver gang det kommer et nytt The Elder Scrolls-spill (i historien, altså, ettersom vi bare venter i flere tiår på nye oppføringer for tiden), ser det ut til at borgerkrigen i Skyrim er en for stor hendelse til at det er mulig å gi et ordentlig svar. Nesmith har selvfølgelig ikke jobbet hos Bethesda på evigheter, og han er derfor ikke klar over det siste i studioet, men det virker sannsynlig at dette kan være vår "kanon" -slutt for Skyrim.