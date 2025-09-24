Skyting i Dallas rettet mot ICE-kontor i mistenkt politisk motivert angrep
Myndighetene knytter melding på ubrukt kule til ideologisk motiv.
Vi har nettopp fått nyheten om at en bevæpnet mann har åpnet ild mot et kontor for immigrasjons- og tollmyndighetene i Dallas, hvor han drepte én person og skadet to andre før han tok sitt eget liv. Etterforskerne avslørte at den mistenkte hadde merket en ubrukt kule med uttrykket "anti-ICE", noe som ifølge myndighetene tyder på at det lå et politisk motiv bak voldshandlingen. Skuddene skal ha kommet fra et nærliggende hustak i de tidlige morgentimene, og FBI behandler hendelsen som en målrettet handling. Ingen politibetjenter ble skadet, men myndighetene understreker at etterforskningen fortsatt er i en tidlig fase, og har ikke offentliggjort skytterens identitet.