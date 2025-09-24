Skyting i Dallas rettet mot ICE-kontor i mistenkt politisk motivert angrep

HQ

Vi har nettopp fått nyheten om at en bevæpnet mann har åpnet ild mot et kontor for immigrasjons- og tollmyndighetene i Dallas, hvor han drepte én person og skadet to andre før han tok sitt eget liv. Etterforskerne avslørte at den mistenkte hadde merket en ubrukt kule med uttrykket "anti-ICE", noe som ifølge myndighetene tyder på at det lå et politisk motiv bak voldshandlingen. Skuddene skal ha kommet fra et nærliggende hustak i de tidlige morgentimene, og FBI behandler hendelsen som en målrettet handling. Ingen politibetjenter ble skadet, men myndighetene understreker at etterforskningen fortsatt er i en tidlig fase, og har ikke offentliggjort skytterens identitet. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig gjøre det via følgende lenke. Go!