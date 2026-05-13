Skyting i det filippinske senatet etter at et medlem oppfordret til opprør mot arrestasjonen av ham

HQ

Manila er i høyeste beredskap etter at øyenvitner har rapportert om skuddvekslinger inne i det filippinske senatet. Hendelsen skal ha funnet sted rundt kl. 14.00 norsk tid, da spenningen mellom regjeringen og offentligheten økte på grunn av den nært forestående arrestasjonen av en senator på anmodning fra Den internasjonale straffedomstolen i Haag.

Senator Ronald dela Rosa, tidligere sjef for det nasjonale politiet og håndhever av den blodige "krigen mot narkotika" organisert av tidligere president Rodrigo Duterte (som for tiden sitter varetektsfengslet i påvente av rettssak ved ICC), hadde barrikadert seg inne i senatsbygningen siden forrige mandag, da han mistenkte at det ville bli utstedt en arrestordre mot ham for forbrytelser mot menneskeheten. Senatoren oppfordret da til et sivilt opprør for å forhindre arrestasjonen, som han mistenkte ville finne sted i dag, onsdag.

Etter skytingen i ettermiddag ble bygningen raskt evakuert, mens noen øyenvitner hevdet å ha sett medlemmer av hæren gå inn i bygningen med geværer. Landets president, Ferdinand Marcos jr. har sendt ut en video der han maner til ro mens hendelsene etterforskes, mens innenriksministeren har uttalt at det ikke er utstedt noen arrestordre eller utleveringsordre mot dela Rosa på nåværende tidspunkt. Ingen gruppe eller fraksjon har i skrivende stund tatt på seg ansvaret for skytingen.

Filippinenes president Ferdinand Marcos jr. // Shutterstock

Kilde: Reuters: Reuters.