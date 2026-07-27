Skyting i nærheten av Space Needle i Seattle – tre omkomne

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Nok en skyting har funnet sted i USA. I går, rundt kl. 18.00 PDT lokal tid (kl. 02.00 BST/03.00 CEST den 27. juli), ble flere personer drept og andre skadet da en skytter åpnet ild på en matfestival i Seattle, nær byens berømte landemerke Space Needle.

Hendelsen skjedde på Seattle Centre, der den årlige matfestivalen «Bite of Seattle» ble avholdt, som BBC News melder. Det ble avfyrt skudd, og politiet rykket raskt ut og klarte å pågripe en mistenkt, mens en annen mistenkt flyktet fra åstedet og ennå ikke er funnet, slik ordfører Katie Wilson har bekreftet.

Når det gjelder ofrene, opplyses det at to personer døde på stedet, mens en tredje senere døde på sykehuset av skadene sine; ett av ofrene var en to år gammel gutt.

Om den avskyelige handlingen uttalte Wilson: «De berørte familiene gjennomlever det verste øyeblikket i livet sitt, og et helt samfunn prøver å forstå hvordan en sammenkomst bygget på kultur, fellesskap og glede endte i skuddveksling. I kveld er vår oppmerksomhet rettet mot de som mistet livet, de som kjemper for å komme seg, og familiene ved deres side. Seattle sørger sammen med dere, og vi vil stå ved deres side i de vanskelige dagene som ligger foran oss.»