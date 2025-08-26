Skyting i Porepunkah: To politifolk drept i australsk by på landsbygda

HQ

Siste nytt om Australia . To politibetjenter har mistet livet og en tredje er fortsatt alvorlig skadet etter et voldelig møte på en landeiendom nordøst i Victoria på tirsdag, melder lokale medier.

"I dag har vært en dag preget av dyp sorg og sjokk for samfunnet vårt. Vi uttrykker vår dypfølte medfølelse med familiene, vennene og kollegene til de to politibetjentene som på tragisk vis ble drept i Porepunkah", sier ordfører Sarah Nicholas i en uttalelse.

Myndighetene sier at hendelsen utspilte seg mens betjentene var i ferd med å utføre en ransakingsordre, og at den mistenkte flyktet fra stedet sammen med familiemedlemmer. Han antas å ha regjeringsfiendtlige holdninger, og tungt bevæpnede enheter finkjemmer nå det omkringliggende busklandskapet.

Lokale skoler og institusjoner er stengt ned, og innbyggerne oppfordres til å holde seg innendørs. Myndighetene har understreket at det fortsatt er en risiko for lokalsamfunnet, og oppfordrer folk til å være forsiktige mens letingen fortsetter. Følg med for ytterligere oppdateringer.