Skyting på en restaurant på en øy i Sør-Carolina etterlater fire døde

Vi har nettopp fått nyheten om at en nattlig skyteepisode på en restaurant på St. Helena Island, South Carolina, har etterlatt fire døde og minst 20 skadde, ifølge lokale myndigheter. Hendelsen fant sted på Willie's Bar and Grill, et populært sted kjent for sitt Gullah-kjøkken, der en stor folkemengde hadde samlet seg da skuddene begynte å fyres av. Flere av ofrene er fortsatt i kritisk tilstand, mens etterforskerne jobber med å finne motivet og identifisere de ansvarlige. Sheriffkontoret i Beaufort County har holdt tilbake navnene på ofrene i påvente av at familiene skal varsles. "Dette er en tragisk og vanskelig hendelse for alle", sier sheriffkontoret.