Skyting på katolsk skole i Minneapolis etterlater barn døde og flere titalls sårede

Siste nytt om USA . Et dødelig angrep rammet en katolsk skole i Minneapolis, der en bevæpnet mann gikk til angrep på elever under en gudstjeneste. Myndighetene sier at to barn ble drept og 17 andre såret før gjerningsmannen tok sitt eget liv.

"Dette var en overlagt voldshandling mot uskyldige barn og andre gudstjenestedeltakere. Den rene grusomheten og feigheten i å skyte inn i en kirke full av barn er helt uforståelig", sier politisjef Brian O'Hara i Minneapolis til journalister.

Politiet beskrev handlingen som overlagt og uforståelig grusom, utført med flere skytevåpen. Familier ble sett flykte under politiets avsperringer mens lokale sykehus behandlet de sårede, både barn og voksne.

Etterforskerne undersøker innhold på nettet for å finne mulige motiver, samtidig som de understreker at hendelsen ikke er knyttet til andre nylige skyteepisoder i byen. Tragedien skjer midt i en pågående debatt om skolesikkerhet og våpenlovgivning i USA.