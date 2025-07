Skytteren som drepte fire personer i New York, mistenkes for å ha siktet seg inn på NFL-kontorer

HQ

Mandag gikk en mann inn i en kontorbygning i New York City og drepte fire personer med en rifle, inkludert en NYPD-betjent, og såret en annen. Senere tok han sitt eget liv. Mannen ble identifisert som Shane Tamura, en 27 år gammel mann fra Las Vegas, med en "dokumentert psykisk helsehistorie".

Politiet etterforsker nå årsakene til angrepet, og utelukker ikke at det var et overlagt angrep mot NFLs hovedkontor, som ligger i bygningen på Park Avenue der angrepet skjedde. I lommen til Tamura ble det funnet en lapp der han ifølge CNN og New York Post forklarte sine psykiske problemer med at han led av kronisk traumatisk encefalopati (CTE), en hjernesykdom knyttet til hodetraumer. CTE er ofte forbundet med fotballspillere, ettersom studier har vist at gjentatte slag mot hodet kan føre til sykdommen. Sykdommen kan føre til atferdsproblemer, humørproblemer og til og med demens, og den har ingen reell behandling ettersom den dreper hjerneceller.

Tamura har vist seg å ha vært en konkurransedyktig fotballspiller i sin ungdom, for Granada Hills Charter High. I brevet ba angriperen om at hjernen hans skulle undersøkes. En teori er at han ønsket hevn mot NFL, ettersom han skrev "Du kan ikke gå imot NFL, de vil knuse deg."

Fox News snakket med Tamuras daværende trener i Granada Hills, som beskrev ham som "veldig stille, hardtarbeidende, trenbar og en av sine beste forsvarsspillere på den tiden", og beklaget at han ikke hadde gjort mer for å hjelpe gutten.