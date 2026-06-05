Slå deg sammen med en venn for å få det dyrebare egget ditt i sikkerhet i An Eggstremely Hard Game

Summer Game Fest 2026 ser ut til å bli en av de beste utgavene i historien til arrangementet, som i år feirer sjuårsjubileum. Vi sier dette fordi vi ikke engang har nådd halvveis i programmet, og vi har allerede hatt en ganske solid rekke store kunngjøringer som har gjort oss alle målløse, fullpakket med spenning, action og terror. Og blant alle disse kunngjøringene bestemte Geoff seg for å snike inn en liten kunngjøring for et spansk indiespill, som også kommer ut neste måned: An Eggstremely Hard Game.

Det er et såkalt "friendslop"-spill der du og en venn spiller som et andepar som må bære et rede med det dyrebare egget sitt i sikkerhet mens dere navigerer i fullstendig ustabilt terreng. Det ser ut som et av de Chained Together-aktige spillene der en eneste liten feil kan ødelegge for hele laget.

Uansett ser det ut som et strålende konsept, og vi trenger ikke vente lenge med å spille det, for An Eggstremely Hard Game kommer til Steam neste måned, den 24. juli. Sjekk ut traileren nedenfor.