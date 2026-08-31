Slaget om Olympen gjør comeback

Hvis du var med på den glansfulle 80-tallet, er det stor sjanse for at du husker det fenomenale rollespillet The Battle of Olympus. Det ble utviklet av det japanske studioet Infinity og hentet tydelig inspirasjon fra Zelda II: The Adventure of Link.

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Det kom imidlertid aldri noen oppfølger, selv om en versjon for Game Boy ble lansert i 1993 (fem år etter den første utgivelsen). Men... nå er denne stort sett glemte tittelen i ferd med å få nytt liv. De opprinnelige skaperne jobber for tiden med en nyutgave av en noe annen art. Faktisk ser det mer ut som et NES-spill tilpasset Mega Drive eller Super Nintendo, snarere enn noe som presser dagens maskinvare til det ytterste.

På spillets Steam-side kan vi lese følgende beskrivelse:

«The Battle of Olympus, som opprinnelig ble utgitt i 1988, er et sidescrollende action-eventyr inspirert av gresk mytologi. Reis gjennom en mytisk versjon av det antikke Hellas, utforsk farlige landområder, bekjemp monstre, oppdag guddommelige gjenstander og bli sterkere etter hvert som veien åpner seg for deg gjennom gudenes velsignelser.

Denne nyutgivelsen blir gjenoppbygget av det opprinnelige utviklerduoen som sto bak programmeringen og grafikken. Vi gjenskaper koden selv, tegner opp pikselkunsten på nytt og finpusser spillet for moderne PC-spillere, samtidig som vi bevarer ånden, atmosfæren og utfordringen fra originalen.»

PC er den eneste bekreftede plattformen, og spillet er planlagt utgitt som en Early Access-tittel i januar. Se de første skjermbildene nedenfor.