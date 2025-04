Slain 2: The Beast Within annonsert, lanseres neste år

Slain! kom ut tidlig i 2016 som en nydelig tittel med pen pikselkunst, en interessant historie og et herlig lydspor ... som viste seg å være en absolutt teknisk katastrofe som kunne ha blitt glemt for alltid. Heldigvis kastet ikke Steel Mantis-teamet inn håndkleet og kom tilbake noen måneder senere samme år med en uendelig mye mer polert versjon kalt Slain: Back from Hell, som nå virkelig leverte den opplevelsen spillerne ba om.

Det har gått mer enn ni år siden den gang, men nå er de altså klare til å avduke oppfølgeren. For noen dager siden dukket Slain 2: The Beast Within -siden opp på Steam, og selv om det fortsatt ikke er noen kunngjøringstrailer, ser det ut til at denne oppfølgeren vil beholde den samme hardcore-ånden som originalen, og heve pikselkunsten til nye høyder.

Slain 2 vil ta oss gjennom tre forskjellige ruter i spillet, nok en gang med Bathoryn-sverdet og dets elementære krefter når du forvandler deg til en varulv ved fullmånens lys.

For øyeblikket har Slain 2: The Beast Within ingen utgivelsesdato utover 2026-vinduet, men du kan sjekke ut siden på Valves plattform og noen skjermbilder nedenfor.