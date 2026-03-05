Slakteren mot Homelander: Det siste kapittelet av The Boys kommer om bare noen uker

HQ

The Boys Det er duket for enda et episk oppgjør i denne femte og siste sesongen, som ifølge denne nye traileren ser ut til å bli akkurat så brutal og intens som vi alle håpet på. En mørk forhåndsvisning av den endelige kampen mellom Billy Butcher og Homelander - en konflikt som nå ser ut til å avgjøre verdens fremtid en gang for alle.

Homelander har i praksis tatt kontroll over USA og styrer med jernhånd. I mellomtiden sitter flere av de andre karakterene, Hughie, Mother's Milk og Frenchie, fengslet i en såkalt frihetsleir. Samtidig forsøker Annie å organisere motstand mot superheltene.

Vi får også et glimt av Butchers mørke planer, som ser ut til å involvere et virus som kan utslette superheltene og dermed skape fullstendig kaos. Premieren er satt til 8. april på Prime Video, der de to første episodene slippes umiddelbart. Etter det vil ukentlige episoder bli sluppet frem til seriens finale 20. mai.

Gleder du deg til dette episke, endelige oppgjøret?