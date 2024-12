Slam and Roll

Drømmer du om den tiden da du kunne putte mynt etter mynt i arkademaskinene og aldri ville gå hjem? Da har KaleidoGames kanskje noe for deg. Det er et arkadespill med innslag av sport. Men hvis du ikke er en sportsfan, er plattformseksjonene mye mer fremtredende enn sportene.

På et eller annet tidspunkt våknet noen og tenkte "Hva om vi laget Bubble Bobble, men med bordtennisspillere som skyter bordtennisballer mot monstrene?" Akkurat den tanken falt aldri spillets utenomjordiske inntrengere inn, at de skulle bli matet med hockeypucker eller tennisballer mens de prøver å ta over ett kontinent om gangen. Det er hele oppsettet. Romvesenene er her, og du velger en helt som skal redde verden. Alle disse heltene driver med en eller annen type sport. Vi starter som en hockeyspiller og låser gradvis opp nye karakterer. Alle fungerer på samme måte, der de bruker racketen eller kølla til å slå baller eller pucker mot monstrene.

Det er egentlig bare to knapper som brukes, i tillegg til å løpe til venstre eller høyre, og det er en for prosjektilet og en for å hoppe. Du kan spamme skudd så mye du vil, og etter at et monster er truffet et visst antall ganger, forvandles det til en ball fra figurens sport og ruller av gårde, og treffer forhåpentligvis de andre monstrene slik at de også blir beseiret. De eneste forskjellene mellom de spillbare figurene er utseendet deres og det faktum at de har fire forskjellige kategorier, for eksempel fart og styrke, der ferdighetene er forskjellige. Bordtennisspilleren Jimmy har for eksempel tre kategorier, som hastighet, som er maksimert, mens styrken er på bunnen, noe som krever flere slag for å beseire en fiende. Men samtidig har han maksimert hvor raskt neste slag kan utføres etter det forrige, så det er en balansegang.

Utseendemessig, og jeg vil tro idémessig, er det veldig likt et spill fra 1990 som heter Snow Bros. En polert versjon kalt Snow Bros Special ble utgitt for to år siden til Nintendo Switch. Fiender dukker opp på forskjellige plattformer, og du må beseire dem uten å ta skade ettersom jocken dør av bare ett treff. Klassisk arkadespill, men du trenger ikke å ha en neve mynter klar. Det er imidlertid uendelig mange forsøk på hver bane, noe som er fint, spesielt når det gjelder sjefene. Disse kan trenge litt prøving og feiling for å lære seg mønstre og ikke dø med en gang. Jo lenger inn i spillet du kommer, jo flere fiender introduseres som har nye evner, som noen som spruter ild og andre som spytter gift. Det er et stort utvalg av nivåer. Tour Mode, som fungerer som spillets hovedmodus, har 112 forskjellige nivåer, som alle er lagt til virkelige steder. Disse spenner fra Lincoln-statuen i USA til Neuschwanstein-slottet i Tyskland. De er for det meste der som bakgrunnsbilder og har ingen innvirkning på spillet. Avhengig av hvor godt du gjør det på disse oppdragene, vil du få mellom én og tre stjerner på hver bane, noe som gir deg en grunn til å spille dem om igjen og prøve å få en bedre poengsum.

For en mer klassisk utfordring har vi Arcade Mode, der det gjelder å samle så mange poeng som mulig. Tenk tilbake på en arkademaskin med Pac-Man eller Donkey Kong for å se det for deg. Denne poengsummen nullstilles når du blir tvunget til å starte et nivå på nytt. Hvis du vil bruke ferdighetene dine på nettet, finnes det ledertavler i spillmodusen Chaos Mode. Denne har 20 utvalgte nivåer som byttes ut hver tiende dag.

Et spill som dette ville ikke fungert uten det rette utseendet. Heldigvis har Slam and Roll nettopp det. Det ser ut som noe du kunne ha spilt i en arkadehall i gamle dager. Monstrene er kanskje ikke veldig forskjellige, men det trenger de heller ikke å være. Jeg liker ideen om å prøve å bringe noe nytt i form av forskjellige idretter til den klassiske sjangeren, og hvis du vil spille med en venn, kan du gjøre det i lokal co-op.

Hvis du liker spill som Bubble Bobble og ikke forventer noe som snur hele konseptet på hodet, kan det være verdt å sjekke ut Slam and Roll. Det er klassisk arkadespill, verken mer eller mindre.