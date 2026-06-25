Slate har endelig bekreftet prisene på pickupen og SUV-en sin

HQ

Nå vet vi det endelig, og Slate har holdt sitt opprinnelige løfte. Takket være en detaljert pressemelding er de faktiske prisene for både Slate Truck og Slate SUV blitt avslørt.

Mens basismodellen av Slate Truck starter på 24 590 dollar (21 000 euro), vil SUV-konverteringssettet koste 29 999 dollar – noe høyere enn forventet. Hele konseptet bak Slate er modularitet, noe som betyr at du kan utstyre bilen din med massevis av ekstra funksjonalitet og tilleggsutstyr, noe som vil øke prisen til rundt 40 000 dollar (omtrent 34 000 euro), selv om det fortsatt er betydelig billigere enn mange elektriske SUV-er som er til salgs i dag.

Selve SUV-ombyggingen innebærer en bakre kabinkonstruksjon, ekstra seter og et tak, noe som effektivt forvandler den kompakte pickupen til en familievennlig SUV. Ifølge Slate er prosessen utformet for å være så enkel at eierne kan utføre store deler av installasjonen selv eller få den utført av godkjente partnere.

I likhet med utstyret varierer rekkevidden avhengig av batterivalg. Standardversjonen forventes å ha en rekkevidde på rundt 386 km, mens et større batteripakke øker rekkevidden til omtrent 621 km. Kraften kommer fra en enkelt elektrisk motor montert bak som yter 201 hestekrefter, noe som gir en akselerasjon fra 0 til 100 kilometer i timen på rundt 8 sekunder.

Konseptet er svært unikt, men det ser ut til at Slate foreløpig kun vil være tilgjengelig i USA. De første leveransene skjer i fjerde kvartal i år.