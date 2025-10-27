Slavisk folklore tilpasser seg apokalypsen i Project Thea

Project TheaI MuHa Games' tredje Thea-spill dropper de fantasy-temaet og erstatter det med en postapokalyptisk, sci-fi-inspirert spin-off som kanskje har flere maskiner enn sverd og skjold, men som likevel er fullpakket med massevis av slavisk folklore-inspirasjon.

Mila "Yuuki" Undro forklarte hvordan verdens mytologi har tilpasset seg denne spin-offen, og fortalte oss at MuHa Games liker å "stille spørsmålet om hvordan en Baba Yaga ville sett ut i en moderne by? Hva ville hun gjort nå? Så i spillet vårt selger hun iskrem fra en iskrembil."

"Så tannfeen i den moderne byen har blitt tannlege, for det er åpenbart at hun er en tannfe," fortsetter hun. "Men nå som verden har flere lag. Så det er som hva de gjorde i en by da den var en stor, fungerende by, og nå, i den postapokalyptiske verdenen, hva gjør de nå? Så nå blir de ondskapsfulle igjen."

Vi må forholde oss til myter, legender og mer, samtidig som vi må tilpasse oss Project Theas taktiske kamp. Hvis du vil høre mer om hvordan det er, kan du sjekke ut hele intervjuet vårt nedenfor:

Project Thea lanseres 20. november.