Slay the Spire 2 annonsert, lanseres som Early Access i 2025

Når det gjelder kortspill og roguelikes generelt er det få som kommer raskere i tankene enn Slay the Spire. På den nylige Triple-i Initiative-messen fikk vi mange nyheter om våre favoritter blant stilige roguelikes, indiesuksesser og annet, men Slay the Spire 2 skilte seg ut som en av de største avsløringene.

Vi vet ennå ikke så mye om spillet, bortsett fra at det vil dreie seg om Spire nok en gang, og vi vil sannsynligvis oppleve mye av det samme når det gjelder spillbarhet, grafikk og alt det der. Med tanke på at Slay the Spire imponerte så mange da det ble lansert, er det ikke noe galt i å krydre det som allerede var bra.

Ta en titt på traileren nedenfor og la oss få vite hva du synes. Slay the Spire 2 slippes som Early Access på PC i 2025.