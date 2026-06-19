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Slay the Spire 2

Slay the Spire 2 bytter ut én boss i akt 3 med en annen, og innfører ekte RNG i den nye oppdateringen

Den nyeste oppdateringen legger også til et bestiarium og Steam Workshop-integrasjon.

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Teamet hos MegaCrit har avslørt den nyeste oppdateringen for Slay the Spire 2, som innebærer at vi må si farvel til en boss i akt 3, ønske en ny fiende i sluttspillet velkommen og introduserer en rekke funksjoner som fansen har etterspurt.

For det første er det snakk om å fikse RNG-systemet, noe Ed fra MegaCrit forklarer i oppdateringens Steam-innlegg. I hovedsak brukte « Slay the Spire 2 » et PRNG-system da spillet ble utviklet, noe mange andre spill også bruker. Imidlertid ble det oppdaget en sikkerhetsfeil i systemet, noe som gjorde at spillerne kunne forutsi hvilke forbannelser de ville få, og hvilke miljøer de ville utforske i løpet av spillomgangene sine. Denne sikkerhetsfeilen er nå fjernet, og « Slay the Spire 2 » er et spill som stolt hevder at lidelsene det påfører deg, er helt tilfeldige.

Når det gjelder nye funksjoner, finnes det nå et «Bestiary», som lar deg samhandle ytterligere med verden ved å se alle skapningene du har møtt og drept, presentert som kort. I tillegg er Steam Workshop-integrasjon inkludert i denne siste oppdateringen, slik at spillerne kan lage mods for å endre spillopplevelsen sin. Kanskje noen vil lage en erstatning for Doormaker, ettersom bossen i akt 3 har tatt farvel med oss i denne nye oppdateringen.

MegaCrit forklarer at Doormakers kompleksitetsnivå var for høyt for det de ønsket i spillet, så han er blitt fjernet. En ny boss, Aeonglass, har blitt satt inn i hans sted, og venter på slutten av spillernes gjennomspillinger for å fungere som deres siste hinder før de beseirer spiren.

Slay the Spire 2

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